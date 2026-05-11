S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Tapestry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Tapestry-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 82,82 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,207 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Tapestry-Aktie auf 129,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,15 Prozent.
Tapestry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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