Rentabler Tapestry-Einstieg?

S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

16.02.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Tapestry-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
129,06 EUR -0,12 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tapestry-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Tapestry-Aktie bei 35,58 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die Tapestry-Aktie investierten, hätten nun 281,057 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 43.226,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 153,80 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 332,27 Prozent.

Alle Tapestry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

