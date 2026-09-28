DAX 25.495 +0,3%ESt50 6.328 +0,4%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,06 -1,5%Nas 26.743 -1,2%Bitcoin 73.305 -1,2%Euro 1,1360 -0,2%Öl 107,6 +3,2%Gold 4.112 -4,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Tapestry-Investition im Blick

S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Tapestry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
99.04 EUR -0.32 EUR -0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Tapestry-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,90 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hat, hat nun 27,855 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.172,14 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Anteils am 25.09.2026 auf 113,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 217,21 Prozent vermehrt.

Am Markt war Tapestry jüngst 22,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Tapestry Aktie News

Werbung

Tapestry Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tapestry nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.08.19 Tapestry Market Perform Cowen and Company, LLC
16.08.19 Tapestry Buy Needham & Company, LLC
16.08.19 Tapestry Perform Oppenheimer & Co. Inc.
10.05.19 Tapestry Buy Canaccord Adams
09.05.19 Tapestry Buy Standpoint Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.