S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Tapestry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Tapestry-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,90 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hat, hat nun 27,855 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.172,14 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Anteils am 25.09.2026 auf 113,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 217,21 Prozent vermehrt.
Am Markt war Tapestry jüngst 22,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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