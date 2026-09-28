S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Tapestry-Investition im Blick

28.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Tapestry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Tapestry -Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,90 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hat, hat nun 27,855 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.172,14 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Anteils am 25.09.2026 auf 113,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 217,21 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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