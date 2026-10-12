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Lohnendes Tapestry-Investment?

S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Tapestry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
104.30 EUR 1.65 EUR 1.61 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Tapestry-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Tapestry-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,651 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 424,39 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Papiers am 09.10.2026 auf 116,24 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 324,39 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Tapestry belief sich zuletzt auf 23,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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