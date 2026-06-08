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S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor einem Jahr abgeworfen

15.06.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tapestry-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
127,75 EUR 2,95 EUR 2,36%
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Am 15.06.2025 wurden Tapestry-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Tapestry-Papier 78,91 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tapestry-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,673 Tapestry-Anteilen. Die gehaltenen Tapestry-Papiere wären am 12.06.2026 1.868,20 USD wert, da der Schlussstand 147,42 USD betrug. Mit einer Performance von +86,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 29,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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29.08.2019Tapestry Market PerformCowen and Company, LLC
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16.08.2019Tapestry PerformOppenheimer & Co. Inc.
10.05.2019Tapestry BuyCanaccord Adams
09.05.2019Tapestry BuyStandpoint Research
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16.08.2019Tapestry BuyNeedham & Company, LLC
10.05.2019Tapestry BuyCanaccord Adams
09.05.2019Tapestry BuyStandpoint Research
25.01.2019Tapestry OutperformWolfe Research
16.10.2018Tapestry BuyNeedham & Company, LLC
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29.08.2019Tapestry Market PerformCowen and Company, LLC
16.08.2019Tapestry PerformOppenheimer & Co. Inc.
31.10.2018Tapestry Peer PerformWolfe Research
19.12.2017Coach HoldNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

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