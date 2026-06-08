S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tapestry-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 15.06.2025 wurden Tapestry-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Tapestry-Papier 78,91 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tapestry-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,673 Tapestry-Anteilen. Die gehaltenen Tapestry-Papiere wären am 12.06.2026 1.868,20 USD wert, da der Schlussstand 147,42 USD betrug. Mit einer Performance von +86,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 29,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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