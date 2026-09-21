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Rentable Tapestry-Investition?

S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tapestry von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Tapestry-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Tapestry-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,601 Tapestry-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 299,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,00 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 199,09 Prozent gleich.

Der Marktwert von Tapestry betrug jüngst 22,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tapestry nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.08.19 Tapestry Market Perform Cowen and Company, LLC
16.08.19 Tapestry Buy Needham & Company, LLC
16.08.19 Tapestry Perform Oppenheimer & Co. Inc.
10.05.19 Tapestry Buy Canaccord Adams
09.05.19 Tapestry Buy Standpoint Research

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