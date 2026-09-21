S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tapestry von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentable Tapestry-Investition?

21.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Tapestry-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Tapestry -Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,601 Tapestry-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 299,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,00 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 199,09 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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