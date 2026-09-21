S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tapestry von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Tapestry-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Tapestry-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,601 Tapestry-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 299,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,00 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 199,09 Prozent gleich.
Der Marktwert von Tapestry betrug jüngst 22,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tapestry
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tapestry
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen