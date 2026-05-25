S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor 5 Jahren verdient

Tapestry-Investmentbeispiel

Wer vor Jahren in Tapestry-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Tapestry-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 222,370 Tapestry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tapestry-Papiers auf 145,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32.346,01 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 223,46 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 29,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net