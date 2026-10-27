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S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Tesla eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
365.00 EUR 15.35 EUR 4.39 %
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Vor 5 Jahren wurden Tesla-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 345,95 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Tesla-Aktie investierten, hätten nun 2,891 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 391,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.132,00 USD wert. Mit einer Performance von +13,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Tesla belief sich jüngst auf 1,55 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pe3k / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
23.10.26 Tesla Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG

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