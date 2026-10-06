S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühe Investition

06.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tesla gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tesla-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Tesla-Anteile bei 13,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Tesla-Aktie investierten, hätten nun 74,627 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 28.263,43 USD, da sich der Wert eines Tesla-Anteils am 05.10.2026 auf 378,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.726,34 Prozent vermehrt.

Tesla wurde am Markt mit 1,50 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net