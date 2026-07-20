S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Profitable Tesla-Anlage?

21.07.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesla-Aktie gebracht.

Am 21.07.2025 wurden Tesla-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 328,49 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tesla-Aktie investiert, befänden sich nun 30,442 Tesla-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.250,57 USD, da sich der Wert einer Tesla-Aktie am 20.07.2026 auf 369,57 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 12,51 Prozent.

Zuletzt verbuchte Tesla einen Börsenwert von 1,43 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net