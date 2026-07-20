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S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesla-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
332.80 EUR 7.95 EUR 2.45 %
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Am 21.07.2025 wurden Tesla-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 328,49 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tesla-Aktie investiert, befänden sich nun 30,442 Tesla-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.250,57 USD, da sich der Wert einer Tesla-Aktie am 20.07.2026 auf 369,57 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 12,51 Prozent.

Zuletzt verbuchte Tesla einen Börsenwert von 1,43 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets