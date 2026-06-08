S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Profitabler Tesla-Einstieg?

Vor Jahren in Tesla eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Tesla-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 199,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,102 Tesla-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 408,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20.489,16 USD wert. Damit wäre die Investition um 104,89 Prozent gestiegen.

Alle Tesla-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,47 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net