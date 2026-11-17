Frühes Investment

Vor Jahren in Tesla eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 17.11.2023 wurden Tesla -Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 234,30 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,268 Tesla-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 379,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.620,74 USD wert. Damit wäre die Investition um 62,07 Prozent gestiegen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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