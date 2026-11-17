S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesla-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Tesla eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 17.11.2023 wurden Tesla-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 234,30 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,268 Tesla-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 379,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.620,74 USD wert. Damit wäre die Investition um 62,07 Prozent gestiegen.
Am Markt war Tesla jüngst 1,54 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images