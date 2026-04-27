DAX23.984 -0,4%Est505.833 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 +1,6%Nas24.558 -1,3%Bitcoin64.751 -2,0%Euro1,1695 -0,2%Öl111,4 +2,9%Gold4.558 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Bayer BAY001 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- VAE treten aus OPEC aus -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus
Top News
Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen aus: DAX fällt unter die Nulllinie Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen aus: DAX fällt unter die Nulllinie
Vor den Zahlen noch Amazon-Aktien kaufen? Diese 3 Faktoren sprechen jetzt dafür Vor den Zahlen noch Amazon-Aktien kaufen? Diese 3 Faktoren sprechen jetzt dafür
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langfristige Anlage

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesla-Investment von vor einem Jahr verdient

28.04.26 16:00 Uhr
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesla-Investment von vor einem Jahr verdient | finanzen.net

Wer vor Jahren in Tesla eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
320,30 EUR -2,90 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 28.04.2025 wurden Tesla-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Tesla-Papier an diesem Tag bei 285,88 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 USD in die Tesla-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,980 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (378,67 USD), wäre die Investition nun 13.245,77 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,46 Prozent zugenommen.

Tesla wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,41 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
09:06Tesla Equal WeightBarclays Capital
27.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
27.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Tesla NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
27.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:06Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.04.2026Tesla NeutralUBS AG
23.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.04.2026Tesla HaltenDZ BANK
23.04.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen