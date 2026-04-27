S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesla-Investment von vor einem Jahr verdient

Langfristige Anlage

Wer vor Jahren in Tesla eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.04.2025 wurden Tesla-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Tesla-Papier an diesem Tag bei 285,88 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 USD in die Tesla-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,980 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (378,67 USD), wäre die Investition nun 13.245,77 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,46 Prozent zugenommen.

Tesla wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,41 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net