S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Tesla eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Das Tesla-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 445,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,225 Tesla-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 378,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,91 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15,09 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Tesla eine Börsenbewertung in Höhe von 1,41 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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