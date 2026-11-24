S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der The Cigna Group Registered-Aktie statt. Diesen Tag beendete das The Cigna Group Registered-Papier bei 139,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,717 The Cigna Group Registered-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 193,84 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Papiers am 23.11.2026 auf 270,46 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,84 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete The Cigna Group Registered eine Marktkapitalisierung von 71,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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