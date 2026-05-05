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S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

12.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in The Cigna Group Registered-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
244,50 EUR 0,80 EUR 0,33%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der The Cigna Group Registered-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 128,06 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hat, hat nun 78,088 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 22.573,01 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Anteils am 11.05.2026 auf 289,07 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 125,73 Prozent.

The Cigna Group Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 76,06 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu The Cigna Group Registered Shs

DatumRatingAnalyst
20.07.2018Express Scripts NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.2018Express Scripts Equal WeightBarclays Capital
08.03.2018Cigna OverweightBarclays Capital
31.01.2018Express Scripts OutperformRBC Capital Markets
15.12.2017Express Scripts OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst
08.03.2018Cigna OverweightBarclays Capital
31.01.2018Express Scripts OutperformRBC Capital Markets
15.12.2017Express Scripts OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
14.12.2017Express Scripts BuyMaxim Group
04.12.2017Express Scripts BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.07.2018Express Scripts NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.2018Express Scripts Equal WeightBarclays Capital
19.09.2017Express Scripts Sector PerformRBC Capital Markets
21.07.2017Express Scripts HoldNeedham & Company, LLC
26.04.2017Express Scripts HoldEdward Jones
DatumRatingAnalyst
22.02.2016Express Scripts SellDeutsche Bank AG
13.01.2009CIGNA sellCitigroup Corp.
07.11.2007CIGNA underweightLehman Brothers Inc.
02.11.2006Update CIGNA Corp.: UnderweightLehman Brothers

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