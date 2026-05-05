S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Langfristige Investition

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in The Cigna Group Registered-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der The Cigna Group Registered-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 128,06 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hat, hat nun 78,088 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 22.573,01 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Anteils am 11.05.2026 auf 289,07 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 125,73 Prozent.

The Cigna Group Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 76,06 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net