S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 10 Jahren wurde das The Cigna Group Registered-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen The Cigna Group Registered-Anteile an diesem Tag bei 123,06 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,261 The Cigna Group Registered-Anteilen. Die gehaltenen The Cigna Group Registered-Papiere wären am 26.10.2026 24.848,04 USD wert, da der Schlussstand 305,78 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 148,48 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von The Cigna Group Registered bezifferte sich zuletzt auf 80,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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