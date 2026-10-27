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Lohnendes The Cigna Group Registered-Investment?

S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
272.60 EUR 1.00 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das The Cigna Group Registered-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen The Cigna Group Registered-Anteile an diesem Tag bei 123,06 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,261 The Cigna Group Registered-Anteilen. Die gehaltenen The Cigna Group Registered-Papiere wären am 26.10.2026 24.848,04 USD wert, da der Schlussstand 305,78 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 148,48 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von The Cigna Group Registered bezifferte sich zuletzt auf 80,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.07.18 Express Scripts Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.18 Express Scripts Equal Weight Barclays Capital
08.03.18 Cigna Overweight Barclays Capital
31.01.18 Express Scripts Outperform RBC Capital Markets
15.12.17 Express Scripts Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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