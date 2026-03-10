S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren verdient

The Cigna Group Registered-Anlage im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien verdienen können.

Die The Cigna Group Registered-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 137,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,726 The Cigna Group Registered-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (268,35 USD), wäre das Investment nun 194,74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +94,74 Prozent.

Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 70,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net