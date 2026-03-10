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S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren verdient

17.03.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
232,30 EUR -0,50 EUR -0,21%
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Die The Cigna Group Registered-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 137,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,726 The Cigna Group Registered-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (268,35 USD), wäre das Investment nun 194,74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +94,74 Prozent.

Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 70,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu The Cigna Group Registered Shs

DatumRatingAnalyst
20.07.2018Express Scripts NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.2018Express Scripts Equal WeightBarclays Capital
08.03.2018Cigna OverweightBarclays Capital
31.01.2018Express Scripts OutperformRBC Capital Markets
15.12.2017Express Scripts OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst
08.03.2018Cigna OverweightBarclays Capital
31.01.2018Express Scripts OutperformRBC Capital Markets
15.12.2017Express Scripts OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
14.12.2017Express Scripts BuyMaxim Group
04.12.2017Express Scripts BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.07.2018Express Scripts NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.2018Express Scripts Equal WeightBarclays Capital
19.09.2017Express Scripts Sector PerformRBC Capital Markets
21.07.2017Express Scripts HoldNeedham & Company, LLC
26.04.2017Express Scripts HoldEdward Jones
DatumRatingAnalyst
22.02.2016Express Scripts SellDeutsche Bank AG
13.01.2009CIGNA sellCitigroup Corp.
07.11.2007CIGNA underweightLehman Brothers Inc.
02.11.2006Update CIGNA Corp.: UnderweightLehman Brothers

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