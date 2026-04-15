S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr eingebracht

The Cigna Group Registered-Investition im Blick

Vor Jahren in The Cigna Group Registered eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades The Cigna Group Registered-Anteilen an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 324,77 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hat, hat nun 30,791 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 279,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.619,02 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 13,81 Prozent.

The Cigna Group Registered wurde am Markt mit 73,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net