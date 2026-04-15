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The Cigna Group Registered-Investition im Blick

S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr eingebracht

21.04.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in The Cigna Group Registered eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
239,30 EUR 3,50 EUR 1,48%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades The Cigna Group Registered-Anteilen an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 324,77 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hat, hat nun 30,791 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 279,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.619,02 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 13,81 Prozent.

The Cigna Group Registered wurde am Markt mit 73,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu The Cigna Group Registered Shs

DatumMeistgelesen

Analysen zu The Cigna Group Registered Shs

DatumRatingAnalyst
20.07.2018Express Scripts NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.2018Express Scripts Equal WeightBarclays Capital
08.03.2018Cigna OverweightBarclays Capital
31.01.2018Express Scripts OutperformRBC Capital Markets
15.12.2017Express Scripts OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst
08.03.2018Cigna OverweightBarclays Capital
31.01.2018Express Scripts OutperformRBC Capital Markets
15.12.2017Express Scripts OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
14.12.2017Express Scripts BuyMaxim Group
04.12.2017Express Scripts BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.07.2018Express Scripts NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.2018Express Scripts Equal WeightBarclays Capital
19.09.2017Express Scripts Sector PerformRBC Capital Markets
21.07.2017Express Scripts HoldNeedham & Company, LLC
26.04.2017Express Scripts HoldEdward Jones
DatumRatingAnalyst
22.02.2016Express Scripts SellDeutsche Bank AG
13.01.2009CIGNA sellCitigroup Corp.
07.11.2007CIGNA underweightLehman Brothers Inc.
02.11.2006Update CIGNA Corp.: UnderweightLehman Brothers

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