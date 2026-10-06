DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.617 -1,9%Euro 1,1236 -0,2%Öl 101,4 +0,8%Gold 4.144 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
The Cigna Group Registered-Investment

S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in The Cigna Group Registered-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
241.70 EUR 1.10 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die The Cigna Group Registered-Anteile bei 302,99 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,004 The Cigna Group Registered-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der The Cigna Group Registered-Aktie auf 271,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.953,76 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,46 Prozent.

The Cigna Group Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle The Cigna Group Registered Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr angefallen
finanzen.netS&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.netS&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 5 Jahren eingebracht
Werbung - The Cigna Group Registered-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.netS&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr eingebracht
Werbung

The Cigna Group Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Cigna Group Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.07.18 Express Scripts Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.18 Express Scripts Equal Weight Barclays Capital
08.03.18 Cigna Overweight Barclays Capital
31.01.18 Express Scripts Outperform RBC Capital Markets
15.12.17 Express Scripts Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.