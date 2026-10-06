S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr angefallen

The Cigna Group Registered-Investment

06.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in The Cigna Group Registered-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die The Cigna Group Registered-Anteile bei 302,99 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,004 The Cigna Group Registered-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der The Cigna Group Registered-Aktie auf 271,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.953,76 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,46 Prozent.

The Cigna Group Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net