S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der The Mosaic-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das The Mosaic-Papier an diesem Tag 29,58 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,381 The Mosaic-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 60,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,92 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,42 Prozent eingebüßt.
The Mosaic war somit zuletzt am Markt 5,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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