S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Mosaic von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen The Mosaic-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Am 13.10.2016 wurde die The Mosaic-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,24 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 430,293 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 8.111,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,85 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18,89 Prozent vermindert.
Am Markt war The Mosaic jüngst 5,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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