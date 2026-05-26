S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: Über diese Dividende können sich The Mosaic-Aktionäre freuen

Dividendenanpassung

Anleger aufpasst: So hoch fällt die The Mosaic-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert The Mosaic am 28.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,88 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,76 Prozent an. 280,40 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 3,58 Prozent gestiegen.

The Mosaic- Ausschüttungsrendite im Fokus

Der The Mosaic-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 24,06 USD aus dem New York-Handel. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 3,65 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,42 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der The Mosaic-Kurs via New York um 33,00 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -22,83 Prozent dennoch stärker zugenommen als der The Mosaic-Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel The Mosaic

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,88 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,66 Prozent steigern.

Basisinformationen der The Mosaic-Aktie

The Mosaic ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 7,538 Mrd. USD. The Mosaic weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,21 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete The Mosaic einen Umsatz von 12,052 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD.

Redaktion finanzen.net