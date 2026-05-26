DAX25.191 +0,4%Est506.077 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5100 +4,9%Nas26.986 +0,3%Bitcoin62.830 -0,3%Euro1,1679 +0,2%Öl91,70 -1,7%Gold4.580 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Dell Technologies A2N6WP SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran wohl vor Einigung: DAX schwankt -- Wall Street freundlich -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL, Unusual Machines im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag
So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dividendenanpassung

S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: Über diese Dividende können sich The Mosaic-Aktionäre freuen

29.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: Über diese Dividende können sich The Mosaic-Aktionäre freuen | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die The Mosaic-Dividendenauszahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Mosaic Co
20,27 EUR -0,52 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert The Mosaic am 28.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,88 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,76 Prozent an. 280,40 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 3,58 Prozent gestiegen.

The Mosaic- Ausschüttungsrendite im Fokus

Der The Mosaic-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 24,06 USD aus dem New York-Handel. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 3,65 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,42 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der The Mosaic-Kurs via New York um 33,00 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -22,83 Prozent dennoch stärker zugenommen als der The Mosaic-Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel The Mosaic

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,88 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,66 Prozent steigern.

Basisinformationen der The Mosaic-Aktie

The Mosaic ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 7,538 Mrd. USD. The Mosaic weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,21 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete The Mosaic einen Umsatz von 12,052 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: The Mosaic und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu The Mosaic Co

DatumMeistgelesen

Analysen zu The Mosaic Co

DatumRatingAnalyst
27.02.2023The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023The Mosaic OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2020The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2020The Mosaic buyUBS AG
17.03.2020The Mosaic NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.02.2023The Mosaic OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020The Mosaic buyUBS AG
08.01.2020The Mosaic OutperformRBC Capital Markets
25.09.2019The Mosaic buyUBS AG
28.08.2019The Mosaic OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
27.02.2023The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2020The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.03.2020The Mosaic NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2018The Mosaic Equal WeightBarclays Capital
10.08.2018The Mosaic HoldStandpoint Research
DatumRatingAnalyst
23.12.2019The Mosaic UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2016The Mosaic UnderperformCowen and Company, LLC
19.04.2016The Mosaic UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Mosaic Co nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen