S&P 500-Wert The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Trade Desk A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in The Trade Desk A eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem The Trade Desk A-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 72,93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,371 The Trade Desk A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (23,59 USD), wäre die Investition nun 32,35 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 32,35 USD entspricht einer negativen Performance von 67,65 Prozent.
The Trade Desk A wurde am Markt mit 11,63 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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