S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TransDigm Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitable TransDigm Group-Anlage?

07.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TransDigm Group-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die TransDigm Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 850,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,764 TransDigm Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TransDigm Group-Aktie auf 1.103,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.979,13 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29,79 Prozent.

Der Börsenwert von TransDigm Group belief sich jüngst auf 60,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net