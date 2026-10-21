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Rentables TransDigm Group-Investment?

S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransDigm Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in TransDigm Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TransDigm Group IncShs
1,013.00 EUR 2.00 EUR 0.20 %
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TransDigm Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 262,86 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 USD in die TransDigm Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,804 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 1.143,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.348,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 334,86 Prozent.

TransDigm Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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