TransDigm Group-Performance

Bei einem frühen TransDigm Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden TransDigm Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der TransDigm Group-Anteile betrug an diesem Tag 1.352,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,074 TransDigm Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,50 USD, da sich der Wert eines TransDigm Group-Papiers am 24.11.2026 auf 1.129,32 USD belief. Mit einer Performance von -16,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

TransDigm Group war somit zuletzt am Markt 62,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net