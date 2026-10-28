S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TransDigm Group von vor einem Jahr bedeutet

Langfristige Anlage

28.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in TransDigm Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 28.10.2025 wurde das TransDigm Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.335,12 USD. Bei einem TransDigm Group-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,490 TransDigm Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TransDigm Group-Aktie auf 1.130,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.465,38 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 8.465,38 USD, was einer negativen Performance von 15,35 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte TransDigm Group einen Börsenwert von 62,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net