DAX 26.474 +0,8%ESt50 6.362 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,1%Nas 25.156 -0,4%Bitcoin 66.609 -0,6%Euro 1,1183 -0,3%Öl 90,6 -2,1%Gold 4.049 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrativer Twilio A-Einstieg?

S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Twilio A von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Twilio A-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Twilio Inc (A)
182.50 EUR 1.80 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Twilio A-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Twilio A-Anteile bei 58,84 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Twilio A-Aktie investiert, befänden sich nun 16,995 Twilio A-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 3.511,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 206,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 251,19 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Twilio A zuletzt 31,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Twilio A Aktie News

Werbung

Twilio A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Twilio A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.06.19 Twilio A Buy Needham & Company, LLC
01.05.19 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
13.02.19 Twilio A Buy Canaccord Adams
13.02.19 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
07.11.18 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.