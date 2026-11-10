S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Twilio A von vor 3 Jahren abgeworfen

Lukrativer Twilio A-Einstieg?

10.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Twilio A-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Twilio A-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Twilio A-Anteile bei 58,84 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Twilio A-Aktie investiert, befänden sich nun 16,995 Twilio A-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 3.511,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 206,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 251,19 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Twilio A zuletzt 31,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net