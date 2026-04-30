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Uber-Investment

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen

01.05.26 16:00 Uhr
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Vor Jahren in Uber eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Uber-Papier an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Uber-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,74 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 30,544 Uber-Aktien. Die gehaltenen Uber-Papiere wären am 30.04.2026 2.278,86 USD wert, da der Schlussstand 74,61 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 127,89 Prozent.

Uber wurde jüngst mit einem Börsenwert von 152,02 Mrd. USD gelistet. Am 10.05.2019 fand der erste Handelstag des Uber-Papiers an der Börse NYSE statt. Zum Börsendebüt des Uber-Papiers wurde der Erstkurs mit 42,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com

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