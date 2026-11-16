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S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UDR-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UDR gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UDR Inc
33.17 EUR 0.16 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das UDR-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UDR-Aktie bei 34,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,884 UDR-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 36,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,07 USD wert. Mit einer Performance von +5,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

UDR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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UDR Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UDR nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.06.18 UDR Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.02.18 UDR Overweight Cantor Fitzgerald
08.11.17 UDR Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 UDR Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.09.17 UDR Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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