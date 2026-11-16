S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UDR-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Hochrechnung

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UDR gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das UDR-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UDR-Aktie bei 34,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,884 UDR-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 36,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,07 USD wert. Mit einer Performance von +5,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

UDR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net