S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

UDR-Anlage

02.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in UDR-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die UDR-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren UDR-Anteile an diesem Tag 55,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das UDR-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,116 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 643,48 USD, da sich der Wert einer UDR-Aktie am 30.10.2026 auf 35,52 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 35,65 Prozent.

Alle UDR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net