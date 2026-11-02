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UDR-Anlage

S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in UDR-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UDR Inc
31.72 EUR -0.03 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen

Die UDR-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren UDR-Anteile an diesem Tag 55,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das UDR-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,116 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 643,48 USD, da sich der Wert einer UDR-Aktie am 30.10.2026 auf 35,52 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 35,65 Prozent.

Alle UDR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.06.18 UDR Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.02.18 UDR Overweight Cantor Fitzgerald
08.11.17 UDR Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 UDR Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.09.17 UDR Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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