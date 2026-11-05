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Langfristige Performance

S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Ulta Beauty eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
580.80 EUR 21.40 EUR 3.83 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Ulta Beauty-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ulta Beauty-Papier letztlich bei 228,17 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Ulta Beauty-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,827 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ulta Beauty-Aktie auf 660,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28.956,48 USD wert. Mit einer Performance von +189,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Ulta Beauty zuletzt 27,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.08.19 Ulta Beauty Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
30.08.19 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group
15.03.19 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group
01.10.18 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group
25.05.18 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group

Information

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