Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ulta Beauty-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ulta Beauty-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Ulta Beauty-Anteile letztlich bei 409,27 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,443 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 648,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.584,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,46 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Ulta Beauty bezifferte sich zuletzt auf 27,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net