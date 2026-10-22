DAX 25.466 -0,7%ESt50 6.117 -1,5%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,85 -2,0%Nas 26.123 -2,2%Bitcoin 72.932 -2,6%Euro 1,1194 -0,4%Öl 111,8 +2,7%Gold 4.053 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Ulta Beauty-Investmentbeispiel

S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ulta Beauty von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ulta Beauty-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
531.80 EUR -2.80 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ulta Beauty-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 371,85 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ulta Beauty-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,269 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 606,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,24 Prozent gesteigert.

Ulta Beauty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Ulta Beauty Aktie News

Werbung

Ulta Beauty Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.08.19 Ulta Beauty Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
30.08.19 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group
15.03.19 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group
01.10.18 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group
25.05.18 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.