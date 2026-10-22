S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ulta Beauty von vor 3 Jahren abgeworfen

Ulta Beauty-Investmentbeispiel

22.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Ulta Beauty-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ulta Beauty-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 371,85 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ulta Beauty-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,269 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 606,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,24 Prozent gesteigert.

Ulta Beauty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net