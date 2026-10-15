S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: Hätte sich eine Under Armour-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Performance unter der Lupe

15.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Under Armour-Aktien gewesen.

Das Under Armour-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Under Armour-Papiers betrug an diesem Tag 4,80 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 2.083,333 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 4,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.979,17 USD wert. Mit einer Performance von -0,21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Under Armour war somit zuletzt am Markt 2,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net