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Performance unter der Lupe

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: Hätte sich eine Under Armour-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: Hätte sich eine Under Armour-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Under Armour-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4.25 EUR -0.22 EUR -4.82 %
Charts | News | Analysen

Das Under Armour-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Under Armour-Papiers betrug an diesem Tag 4,80 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 2.083,333 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 4,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.979,17 USD wert. Mit einer Performance von -0,21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Under Armour war somit zuletzt am Markt 2,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

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Datum Rating Analyst
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
07.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.

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