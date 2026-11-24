Rentables Under Armour-Investment?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Under Armour gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Under Armour-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Under Armour-Anteile an diesem Tag bei 23,93 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,789 Under Armour-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 4,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180,94 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 81,91 Prozent vermindert.

Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net