S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor einem Jahr verloren

Frühes Investment

06.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Under Armour gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Under Armour-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,84 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,661 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 4,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,58 Prozent.

Insgesamt war Under Armour zuletzt 1,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net