DAX 25.503 -1,2%ESt50 6.332 -1,0%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,23 -2,1%Nas 25.756 -1,4%Bitcoin 55.021 -1,7%Euro 1,1435 -0,1%Öl 73,6 +2,2%Gold 4.156 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrativer Under Armour-Einstieg?

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Under Armour-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc When Issued
5.70 EUR 0.10 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 10 Jahren wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,88 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 271,150 Under Armour-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 6,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.800,43 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 1.800,43 USD, was einer negativen Performance von 82,00 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Under Armour eine Marktkapitalisierung von 2,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Under Armour Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Under Armour Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.02.17 Under Armour Reduce Instinet