S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Under Armour-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Vor 10 Jahren wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,88 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 271,150 Under Armour-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 6,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.800,43 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 1.800,43 USD, was einer negativen Performance von 82,00 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Under Armour eine Marktkapitalisierung von 2,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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