S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Under Armour-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Under Armour-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Under Armour-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,28 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,736 Under Armour-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 4,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,85 Prozent abgenommen.
Under Armour war somit zuletzt am Markt 2,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images