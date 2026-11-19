Lohnende Under Armour-Investition?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Under Armour-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Under Armour -Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Under Armour-Anteile bei 7,68 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, befänden sich nun 130,208 Under Armour-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 631,51 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 18.11.2026 auf 4,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,85 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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