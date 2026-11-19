S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Under Armour-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Under Armour-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Under Armour-Anteile bei 7,68 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, befänden sich nun 130,208 Under Armour-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 631,51 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 18.11.2026 auf 4,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,85 Prozent verringert.
Der Marktwert von Under Armour betrug jüngst 2,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images