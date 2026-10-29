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Under Armour-Investition im Blick

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Under Armour gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4.26 EUR 0.12 EUR 2.78 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Under Armour-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Under Armour-Papier bei 21,96 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 45,537 Under Armour-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 4,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216,76 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,32 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Under Armour belief sich zuletzt auf 2,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

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Datum Rating Analyst
28.10.26 Under Armour Buy UBS AG
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
07.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital

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