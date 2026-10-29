S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Under Armour gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Under Armour-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Under Armour-Papier bei 21,96 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 45,537 Under Armour-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 4,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216,76 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,32 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Under Armour belief sich zuletzt auf 2,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images