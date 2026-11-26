Under Armour-Performance

Vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde die Under Armour -Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,98 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 417,014 Under Armour-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Under Armour-Aktie auf 4,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.018,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,82 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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