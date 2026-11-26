S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Under Armour-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,98 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 417,014 Under Armour-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Under Armour-Aktie auf 4,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.018,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,82 Prozent verringert.
Der Marktwert von Under Armour betrug jüngst 2,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images