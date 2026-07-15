S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Under Armour-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Under Armour-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Under Armour-Papier investiert hätte, hätte er nun 135,318 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 7,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 964,82 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,52 Prozent verkleinert.
Under Armour wurde am Markt mit 3,10 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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