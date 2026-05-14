S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Under Armour eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 19.05.2025 wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Under Armour-Anteile betrug an diesem Tag 6,20 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 161,290 Under Armour-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 795,16 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 18.05.2026 auf 4,93 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,48 Prozent.
Under Armour erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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