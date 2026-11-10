S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren angefallen

Profitables Under Armour-Investment?

10.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Under Armour-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 10.11.2023 wurden Under Armour-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Under Armour-Aktie an diesem Tag bei 6,93 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.443,001 Under Armour-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 5,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.619,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,81 Prozent verringert.

Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net