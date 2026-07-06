S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in United Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem United Airlines-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das United Airlines-Papier bei 87,69 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 11,404 United Airlines-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 126,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.436,88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43,69 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von United Airlines betrug jüngst 40,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
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|24.07.19
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|Cowen and Company, LLC
|17.01.19
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