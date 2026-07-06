S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor einem Jahr eingebracht

United Airlines-Investmentbeispiel

13.07.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in United Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem United Airlines -Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das United Airlines-Papier bei 87,69 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 11,404 United Airlines-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 126,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.436,88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43,69 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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