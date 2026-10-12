S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen United Airlines-Investment verdienen können.
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United Airlines-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 251,130 United Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 26.985,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107,46 USD belief. Mit einer Performance von +169,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von United Airlines belief sich zuletzt auf 34,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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