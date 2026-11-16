S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

Vor Jahren in United Airlines eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden United Airlines-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der United Airlines-Aktie betrug an diesem Tag 49,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,325 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.221,75 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 13.11.2026 auf 109,31 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 122,17 Prozent zugenommen.

United Airlines wurde am Markt mit 35,46 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net