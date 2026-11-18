S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ventas-Aktie Investoren gebracht.
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Vor 5 Jahren wurde das Ventas-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,765 Ventas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ventas-Aktie auf 88,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.652,09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,21 Prozent.
Ventas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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